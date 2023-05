INITIATION DE DANSES ANCIENNES DU MOYEN-ÂGE A LA RENAISSANCE SOUS LES HALLES, 10 juillet 2023, La Bernerie-en-Retz.

​Tradifolie vous propose :

Une répétition costumée des Danceries Jade de Retz et initiation à la danse.

Danses de cour et de villages du Moyen-âge à la Renaissance..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 19:00:00. .

SOUS LES HALLES

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



tradifolie offers you :

A costumed rehearsal of the Danceries Jade de Retz and initiation to dance.

Court and village dances from the Middle Ages to the Renaissance.

tradifolie le ofrece :

Un ensayo disfrazado de las Danceries Jade de Retz y una iniciación a la danza.

Danzas de corte y de pueblo de la Edad Media al Renacimiento.

?Tradifolie bietet Ihnen :

Eine kostümierte Probe der Danceries Jade de Retz und eine Einführung in den Tanz.

Hof- und Dorftänze vom Mittelalter bis zur Renaissance.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire