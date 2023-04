EXPOSITION DELPHINE DOUKAN 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

EXPOSITION DELPHINE DOUKAN 3 chaussée du Pays de Retz, 20 juin 2023, La Bernerie-en-Retz. Dessins et photos

Café-rencontre le 30 juin de 16h30 à 18h30.

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 12:00:00. .

3 chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe deGouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Drawings and photos

Coffee meeting on June 30th from 4:30 to 6:30 pm Dibujos y fotos

Café-rencontre el 30 de junio de 16.30 a 18.30 horas Zeichnungen und Fotos

Café-Treffen am 30. Juni von 16:30 bis 18:30 Uhr Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu 3 chaussée du Pays de Retz Adresse 3 chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe deGouges Ville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz

3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bernerie-en-retz/

EXPOSITION DELPHINE DOUKAN 3 chaussée du Pays de Retz 2023-06-20 was last modified: by EXPOSITION DELPHINE DOUKAN 3 chaussée du Pays de Retz 3 chaussée du Pays de Retz 20 juin 2023 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique