ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES JAPONAIS – HAÏKU Bibliothèque Olympe de Gouges, 27 avril 2023, La Bernerie-en-Retz.

Haïku

Poème court japonais

Atelier d’écriture

23/02 : Mardi Gras et Saint Valentin

27/04 : Printemps

22/06 : Saint Jean et L’été

L’Haïku est un poème d’origine japonaise, né fin du 17ème siècle, attribué au poète Bashô Matsuo.

« Au nectar d’orchidée

Le papillon

Parfume ses ailes »



C.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 17:00:00. .

Bibliothèque Olympe de Gouges Chaussée du Pays de retz

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Haiku

Japanese short poem

Writing workshop

23/02 : Mardi Gras and Valentine’s Day

27/04 : Spring

22/06 : Saint John and Summer

Haiku is a Japanese poem, born at the end of the 17th century, attributed to the poet Bashô Matsuo.

« To the orchid nectar

The butterfly

Perfumes its wings »

C

Haiku

Poema corto japonés

Taller de escritura

23/02 : Mardi Gras y San Valentín

27/04 : Primavera

22/06 : San Juan y Verano

El Haiku es un poema japonés, nacido a finales del siglo XVII, atribuido al poeta Bashô Matsuo.

« Al néctar de la orquídea

La mariposa

Perfuma sus alas »

C

Haiku

Japanisches Kurzgedicht

Workshops zum Schreiben

23/02: Karneval und Valentinstag

27/04 : Frühling

22/06 : Johannistag und Sommer

Das Haiku ist ein Gedicht japanischen Ursprungs, das Ende des 17. Jahrhunderts entstand und dem Dichter Bashô Matsuo zugeschrieben wird.

« Im Nektar der Orchidee

Der Schmetterling

Parfümiert seine Flügel »

C

