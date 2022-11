FRENCH COWBOY & THE ONE LA BERNITUDE La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Lapins puis Cowboys, nos deux vendéens reviennent avec un troisième album electro-dance floor de catacombe. Rock d’hacienda. Groove de grange. Ça parle de vie et de mort. Franco-italien dans le texte. Ça devrait s’appeler Niente, ce qui veut dire Rien, or Nothing. Classable dans les inclassables, quoique… À voir vivants LA BERNITUDE 17 boulevard Chaussée du Pays de Retz, 44760 La Bernerie-en-Retz 44760 La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 20h00 à 23h30

Détails Heure : 20:00 - 23:30 Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu LA BERNITUDE Adresse 17 boulevard Chaussée du Pays de Retz, 44760 La Bernerie-en-Retz Ville La Bernerie-en-Retz lieuville LA BERNITUDE La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

