VIDE PLACARD rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz, dimanche 13 octobre 2024.

VIDE PLACARD rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 09:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Vide placard organisé par l’Amicale Laïque.

Faites de la place dans vos placards ou trouvez vos perles râres au vide placard de La Bernerie-en-Retz

Vous y trouverez vêtements, chaussures, accessoires, décorations, jeux et livres.

Buvette et vente de gâteaux sur place.

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone.

Découvrez ici les événements de La Bernerie-en-Retz

.

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicale.laique.labernerie@laposte.net



L’événement VIDE PLACARD La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-01-19 par eSPRIT Pays de la Loire