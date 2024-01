FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET ET BAL POPULAIRE DE LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz, dimanche 14 juillet 2024.

Bienvenu au Feu d’artifice du 14 juillet de La Bernerie en Retz et au bal populaire.

Les festivités de ce jour sont reconnues et attirent chaque année de nombreux visiteurs venus de la ville et des alentours.

On vous donne rendez-vous dès 18h00 sous les Halles en centre-ville pour partager un repas moules-frites avec les Pompiers de La Bernerie.

Pour digérer, enchaînez avec le bal populaire qui vous ambiancera dès 21h00 sur le même lieu. Une petite pause s’impose pour assister au feu d’artifice tiré à 23h00 puis retour à la danse !

Où se placer pour profiter au mieux du spectacle ?

Autour du Plan d’eau sur l’esplanade près du square Ste Anne.

Sur la plage en bas de la rue de la Mer

Nos conseils pour éviter les soucis.

Arrivez tôt pour ne pas stresser au moment de trouver une place pour se stationner, les rues du centre-ville sont fermées aux véhicules ce jour-là.

Privilégiez d’arriver à pied ou la navette gratuite (pour l’aller)

Prévoyez un casque anti-bruit pour les petits

Apportez un plaid ou une chaise pliante pour plus de confort

A ne pas manquer !

Les festivités du 14 juillet sont un rendez-vous incontournable et traditionnel de la saison estivale apprécié des petits comme des grands.

.

Plan d’Eau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr



