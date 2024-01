ATELIER ORIGAMI ET CONTE ANIMÉ La Bernerie-en-Retz, mardi 5 mars 2024.

ATELIER ORIGAMI ET CONTE ANIMÉ La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:01:00

fin : 2024-03-05

Venez découvrir l’art de l’origami.

Il était une fois, un samouraï en quête d’une fleur de thé…

Vous avec des jeunes à occuper pendant les vacances ou vous souhaitez vous familiariser avec cet art ?

Participez à l’Initiation et la découverte de l’art traditionnel japonais du papier plié et découpé



Cet art du pliage, originaire de Chine et introduit au Japon au 17e siècle par des moines bouddhistes, est connu sous son nom japonais « Origami » du verbe japonais « oru» (plier) et du mot « Kami » (papier).

Les ateliers sont sur réservation

Deux séances sont proposées :

Jeune public. 4 mars, 14h30 et 15h30 / 5-12 ans / 12 places/ séance

Ados-adultes. 5 mars, 14h et 15h / 12 places /séance

Découvrez ici les animations de La Bernerie en Retz

.

Bibliothèque Olympe de Gouges

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.labernerie@gmail.com



L’événement ATELIER ORIGAMI ET CONTE ANIMÉ La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire