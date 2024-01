RENCONTRE AVEC DAWNIE WALTON La Bernerie-en-Retz, mercredi 14 février 2024.

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Rencontre avec Dawnie Walton autour de son livre « Le dernier revival d’Opal et Nev ».

C’est avec Dawnie Walton que nous inaugurons cette année anniversaire !

Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais vous allez l’adorer ! La journaliste et romancière américaine Dawnie Walton fait une escale en France pour notre plus grand plaisir !

Son premier roman, Le dernier revival d’Opal et Nev, paru aux éditions Zulma, nous embarque dans la fièvre musicale, politique et militante

des années 70.

Un fantastique roman à découvrir.

13 Rue Jean Duplessis

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@embellie.org



