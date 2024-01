MARCHÉ DE LA BERNERIE-EN-RETZ La Bernerie-en-Retz, mardi 23 juillet 2024.

MARCHÉ DE LA BERNERIE-EN-RETZ La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 08:00:00

fin : 2024-07-23 13:00:00

Le marché traditionnel typique de La Bernerie se tient sous les Halles et Chaussée du Pays de Retz.

Des Poissons et crustacés, viandes, fruits et légumes… mais pas que!

De nombreux commerces colorés et appétissants vous y accueillent toute l’année.

On aime les stands colorés, les camelots inarrêtables qui vantent leurs produits miracles, la variété des produits sur les étals, les odeurs appétissantes et bien plus encore.

Les clients nous en parlent:

« Je ne rate jamais ce rendez-vous hebdomadaire, j’y trouve tout et je rencontre mes vendeurs habituels »

.

Les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr



