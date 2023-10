CAMPUS – YPRÉSIS, PORTRAITS VIVANTS 50 MILLIONS D’ANNÉES PLUS TARD La Bernardière – La Flocellière Sèvremont, 8 décembre 2023, Sèvremont.

Sèvremont,Vendée

Cette soirée permettra à Patrick Trécul, auteur du livre de photographies animalières « Yprésis » de présenter quelques-unes des espèces animales contemporaines méconnues qu’il a retenues dans son ouvrage, tout en présentant les coulisses de ses prises de vue..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

La Bernardière – La Flocellière Maison de la Vie Rurale

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



This evening will give Patrick Trécul, author of the wildlife photography book « Yprésis », the opportunity to present some of the little-known contemporary animal species he has selected for his book, and to go behind the scenes of his photo shoots.

Esta velada brindará a Patrick Trécul, autor del libro de fotografía de fauna salvaje « Yprésis », la oportunidad de presentar algunas de las especies animales contemporáneas poco conocidas que ha seleccionado para su libro, al tiempo que se adentra en los entresijos de su fotografía.

An diesem Abend wird Patrick Trécul, Autor des Tierfotobuchs « Yprésis », einige der unbekannten zeitgenössischen Tierarten vorstellen, die er in seinem Buch festgehalten hat, und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen seiner Aufnahmen werfen.

