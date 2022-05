La Berlue Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La Berlue Aix-en-Provence, 3 juin 2022, Aix-en-Provence. La Berlue Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

2022-06-03 – 2022-06-03 Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La Berlue ou le masculin singulier est un vaudeville aux multiples quiproquos et aux rebondissements inattendus pour une soirée de pur bonheur ! Comédie de Bricaire et Lasaygues par la compagnie Art’Podan à la Mareschale http://lamareschale.com/ La Berlue ou le masculin singulier est un vaudeville aux multiples quiproquos et aux rebondissements inattendus pour une soirée de pur bonheur ! Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Encagnane 27 Avenue De Tübingen Ville Aix-en-Provence lieuville Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

La Berlue Aix-en-Provence 2022-06-03 was last modified: by La Berlue Aix-en-Provence Aix-en-Provence 3 juin 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône