La bergeronnette des ruisseaux protégée par des jeunes kayakistes

Moussac Canoë Kayak, le samedi 2 octobre à 10:00

Cet été, des groupes d’adolescents du club des Pagayoux ont participé à plusieurs journées de découverte de la nature aux environs de leur secteur habituel de navigation. Accompagnés par la LPO, les participants ont observés quelques-unes des richesses de la biodiversité des rivières, puis ont fabriqué des nichoirs à bergeronnette des ruisseaux, et les ont installés sous plusieurs ponts et passerelles le long du Clain. A l’occasion de la manifestation Kayak en fête, organisée par le comité départemental de Canoë de la Vienne, la LPO vous propose de porter un regard sensible sur la rivière et sa biodiversité grâce à l’exposition LPO « Eaux vives eaux dormantes » et vous arrêter un instant sur la bergeronnette des ruisseaux en découvrant sa biologie et les actions menées par les jeunes Pagayoux mises en œuvre pour la préserver.

entrée libre et gratuite

Découvrez la biodiversité de la rivière autour de l’exposition LPO «Eaux vives eaux dormantes», ainsi que les actions de protection de la nature menées sur le Clain

Moussac Canoë Kayak 2 rue Moulin Chauvet 86150 Moussac Vienne



