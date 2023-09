Rando-Ferme La Bergerie Sap-en-Auge, 1 octobre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Environ 12 km de petites routes et chemins.

Echangez avec des agriculteurs passionnés sur leur métier et leurs productions :

– vaches laitières

– vache allaitantes

– cidrerie

Redécouvrez le patrimoine et l’histoire locale :

– paysages vallonnés du Pays d’Auge

– découverte de l’histoire locale et de ses manoirs

Accueil café de 9h30 à 10h30 (dernier délai).

Prévoyez votre pique-nique qui sera apporté le midi par les organisateurs (eau à disposition le midi).

Verre de l’amitié offerte en fin de journée..

2023-10-01 09:30:00 fin : 2023-10-01 . .

La Bergerie Orville

Sap-en-Auge 61120 Orne Normandie



Approximately 12 km of small roads and tracks.

Talk to passionate farmers about their work and production:

– dairy cows

– suckler cows

– cider-making

Rediscover local heritage and history:

– rolling landscapes of the Pays d’Auge

– discover local history and manor houses

Coffee reception from 9:30 to 10:30 (last minute).

Bring your own picnic lunch, which will be provided by the organizers (water available at lunchtime).

Glass of friendship offered at the end of the day.

Alrededor de 12 km de carreteras secundarias y pistas.

Hable con apasionados granjeros sobre su trabajo y sus productos:

– vacas lecheras

– vacas nodrizas

– elaboración de sidra

Redescubra el patrimonio y la historia locales

– los paisajes ondulados del Pays d’Auge

– descubrir la historia local y las casas solariegas

Café de recepción de 9.30 a 10.30 (última hora).

Traiga su propio almuerzo tipo picnic, que será proporcionado por los organizadores (agua disponible a la hora del almuerzo).

Copa de amistad al final de la jornada.

Etwa 12 km kleine Straßen und Wege.

Tauschen Sie sich mit begeisterten Landwirten über ihren Beruf und ihre Produktion aus :

– milchkühe

– mutterkuhhaltung

– mosterei

Entdecken Sie das Kulturerbe und die lokale Geschichte neu :

– hügellandschaften des Pays d’Auge

– entdeckung der lokalen Geschichte und ihrer Herrenhäuser

Kaffeeempfang von 9:30 bis 10:30 Uhr (letzter Termin).

Planen Sie Ihr Picknick, das am Mittag von den Organisatoren mitgebracht wird (Wasser steht am Mittag zur Verfügung).

Angebotenes Freundschaftsgetränk am Ende des Tages.

