Les Vendredis de la Bergerie – TRIO SUR LE VOLET invite ERIC LUTER La Bergerie Moutier-d’Ahun, 25 août 2023, Moutier-d'Ahun.

Moutier-d’Ahun,Creuse

Après leur succès l’an passé lors du concert de clôture des vendredis de la Bergerie, le Trio sur le volet nous revient cette année pour un concert hommage au grand pianiste de jazz stride, Thomas « Fats » Waller. Ce pianiste virtuose a par son jeu influencé de nombreux jazzmen dont Art Tatum, Count Basie, Thelonious Monk et bien sûr l’ami Alain Barrabès. Pour que la fête soit encore plus belle, nos trois compères ont souhaité inviter leur compagnon de route, Eric Luter, trompettiste, chanteur et entraineur qu’on ne présente plus.

Une soirée de jazz traditionnel à ne pas manquer et qui ne devrait pas engendrer la mélancolie !

Eric LUTER : Trompette – Jérôme GATIUS : Clarinette – Alain BARRABES : Piano – Thierry BOURGUIGON : Washboard

La Bergerie. A 21h. Participation au chapeau .Sur réservation. Tout place non occupée à 20h50 sera considérée comme libre..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 23:00:00. .

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Following their success last year at the closing concert of Fridays at the Bergerie, the Trio sur le volet returns this year with a tribute concert to the great stride jazz pianist, Thomas « Fats » Waller. This virtuoso pianist influenced many jazzmen, including Art Tatum, Count Basie, Thelonious Monk and, of course, his friend Alain Barrabès. To make the party even better, our three friends invited their fellow traveler, trumpeter, singer and trainer Eric Luter, who needs no introduction.

An evening of traditional jazz not to be missed, and one that won’t leave you feeling melancholy!

Eric LUTER: Trumpet – Jérôme GATIUS: Clarinet – Alain BARRABES: Piano – Thierry BOURGUIGON: Washboard

La Bergerie. At 9pm. Hats off to all and reservations required. Any seat not occupied by 8.50pm will be considered free.

Tras el éxito cosechado el año pasado en el concierto de clausura de los Viernes de la Bergerie, el Trio sur le volet regresa este año con un concierto homenaje al gran pianista de stride jazz Thomas « Fats » Waller. La forma de tocar de este virtuoso pianista influyó en muchos jazzistas, como Art Tatum, Count Basie, Thelonious Monk y, por supuesto, su amigo Alain Barrabès. Para que la fiesta sea aún mejor, nuestros tres amigos han invitado a su compañero de viaje, el trompetista, cantante y formador Eric Luter, que no necesita presentación.

Se trata de una velada de jazz tradicional que no hay que perderse, ¡ni ahogarse en la melancolía!

Eric LUTER: Trompeta – Jérôme GATIUS: Clarinete – Alain BARRABES: Piano – Thierry BOURGUIGON: Tabla de lavar

La Bergerie. A las 21 h. Sólo con reserva previa. Los asientos no ocupados antes de las 20.50 h se considerarán libres.

Nach ihrem Erfolg im letzten Jahr beim Abschlusskonzert der Freitagsreihe « Freitags in der Bergerie » ist das Trio sur le volet in diesem Jahr mit einem Hommage-Konzert an den großen Pianisten des Stride-Jazz, Thomas « Fats » Waller, zurück. Dieser virtuose Pianist hat mit seinem Spiel zahlreiche Jazzmusiker beeinflusst, darunter Art Tatum, Count Basie, Thelonious Monk und natürlich seinen Freund Alain Barrabès. Um das Fest noch schöner zu machen, haben unsere drei Freunde ihren Weggefährten Eric Luter eingeladen, einen Trompeter, Sänger und Trainer, den man nicht mehr vorstellen muss.

Ein Abend mit traditionellem Jazz, den Sie nicht verpassen sollten und der keine Melancholie aufkommen lassen sollte!

Eric LUTER : Trompete – Jérôme GATIUS : Klarinette – Alain BARRABES : Piano – Thierry BOURGUIGON : Waschbrett

La Bergerie (Die Schäferei). 21 Uhr. Teilnahme mit Hut .Auf Reservierung. Jeder Platz, der um 20.50 Uhr nicht besetzt ist, gilt als frei.

Mise à jour le 2023-03-16 par Creuse Tourisme