Les Vendredis de la Bergerie – REMI TOULON TRIO La Bergerie Moutier-d’Ahun, 21 juillet 2023, Moutier-d'Ahun.

Moutier-d’Ahun,Creuse

Rémi Toulon s’est frotté au Jazz sous toutes ses formes, son insatiable appétit musical l’a amené à participer à plus d’une vingtaine d’albums et à multiplier les rencontres en tant que pianiste, compositeur ou arrangeur, en France et à l’étranger.

Avec cette même rythmique, plus soudée que jamais, Rémi Toulon signe ADAGIORINHO (2017) et THE CRAVE (2022) qui explorent en quintet la frontière ténue entre le Jazz et ses musiques cousines du brésil et des Caraïbes.

Rémi TOULON : Pianiste – Jean-Luc ARRAMY Contre Bass – Vincent FRADE Batterie

A La Bergerie à 21h. Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place non occupée à 20h50 sera considérée comme libre..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Rémi Toulon has dabbled in jazz in all its forms, and his insatiable musical appetite has led him to participate in over twenty albums and to multiply his encounters as pianist, composer or arranger, in France and abroad.

With this same rhythm section, more tightly knit than ever, Rémi Toulon signs ADAGIORINHO (2017) and THE CRAVE (2022), a quintet that explores the tenuous frontier between jazz and its Brazilian and Caribbean cousins.

Rémi TOULON: Pianist – Jean-Luc ARRAMY Contre Bass – Vincent FRADE Drums

At La Bergerie, 9pm. Participation by hat. Reservations required. Any seat not occupied by 8.50pm will be considered free.

Rémi Toulon ha incursionado en todas las formas de jazz, y su insaciable apetito por la música le ha llevado a contribuir en más de veinte álbumes y a conocer a mucha gente nueva como pianista, compositor y arreglista, en Francia y en el extranjero.

Con la misma sección rítmica, más unida que nunca, Rémi Toulon ha publicado ADAGIORINHO (2017) y THE CRAVE (2022), dos quintetos que exploran la fina línea entre el jazz y sus primos brasileños y caribeños.

Rémi TOULON: Pianista – Jean-Luc ARRAMY Contrabajo – Vincent FRADE Batería

En La Bergerie a las 21.00 h. Participación con sombrero. Reserva obligatoria. Toda plaza no ocupada antes de las 20.50 h se considerará libre.

Rémi Toulon hat sich mit dem Jazz in all seinen Formen auseinandergesetzt. Sein unersättlicher musikalischer Appetit hat ihn dazu gebracht, an mehr als zwanzig Alben mitzuwirken und als Pianist, Komponist oder Arrangeur in Frankreich und im Ausland zahlreiche Begegnungen zu haben.

Mit derselben Rhythmusgruppe, die enger denn je zusammenarbeitet, hat Rémi Toulon ADAGIORINHO (2017) und THE CRAVE (2022) geschrieben, die als Quintett die schmale Grenze zwischen dem Jazz und seinen Verwandten aus Brasilien und der Karibik erkunden.

Rémi TOULON: Pianist – Jean-Luc ARRAMY Kontrabass – Vincent FRADE Schlagzeug

In La Bergerie um 21 Uhr. Teilnahme mit Hut. Nur mit vorheriger Reservierung. Jeder Platz, der um 20.50 Uhr nicht besetzt ist, gilt als frei.

Mise à jour le 2023-03-16 par Creuse Tourisme