Exposition – « Tapisseries D’Aubusson – Peintures de Richard MARCZINIAK » La Bergerie Moutier-d’Ahun, 7 juillet 2023, Moutier-d'Ahun.

Moutier-d’Ahun,Creuse

« TAPISSERIES D’AUBUSSON – PEINTURES DE RICHARD MARCZINIAK »

Collection de la Cité Internationale de la Tapisserie et peintures de Richard MARCZINIAK en écho à ses œuvres.

Alice BERNADAC, conservatrice du musée International de la Tapisserie, interviendra à l’occasion d’une conférence de présentation de l’exposition.

Vernissage le vendredi 7 juillet 2023 à 18h

Conférence sur les œuvres exposées le 8 août 2023 à 18h

Entrée libre et gratuite..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 19:00:00. EUR.

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« TAPISSERIES D?AUBUSSON – PAINTINGS BY RICHARD MARCZINIAK

The Cité Internationale de la Tapisserie collection and paintings by Richard MARCZINIAK echo his works.

Alice BERNADAC, curator of the Musée International de la Tapisserie, will give a talk presenting the exhibition.

Opening on Friday, July 7, 2023 at 6 pm

Conference on the works exhibited on August 8, 2023 at 6pm

Free admission.

« TAPISSERIES D’AUBUSSON » – PINTURAS DE RICHARD MARCZINIAK

Colección de la Cité Internationale de la Tapisserie y pinturas de Richard MARCZINIAK que se hacen eco de sus obras.

Alice BERNADAC, conservadora del Musée International de la Tapisserie, ofrecerá una conferencia de presentación de la exposición.

Inauguración el viernes 7 de julio de 2023 a las 18.00 horas

Conferencia sobre las obras expuestas el 8 de agosto de 2023 a las 18:00 h

Entrada gratuita.

« TAPISSERIEN VON AUBUSSON – GEMÄLDE VON RICHARD MARCZINIAK »

Sammlung der Cité Internationale de la Tapisserie und Gemälde von Richard MARCZINIAK als Echo auf seine Werke.

Alice BERNADAC, Kuratorin des Internationalen Tapisserie-Museums, wird anlässlich einer Konferenz zur Einführung in die Ausstellung sprechen.

Vernissage am Freitag, den 7. Juli 2023 um 18 Uhr

Vortrag über die ausgestellten Werke am 8. August 2023 um 18 Uhr

Freier Eintritt.

