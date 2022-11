Marché de Noël à la Bergerie La Bergerie Les Ormes Catégories d’évènement: Les Ormes

Vienne

Marché de Noël à la Bergerie La Bergerie, 10 décembre 2022, Les Ormes. Marché de Noël à la Bergerie Samedi 10 décembre, 10h00 La Bergerie

06.82.99.98.49

Stands, expos, Balades, Buvette, Restauration La Bergerie 7 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Marché de Noël de 10h à 20h

Balade à motos : départ 14h Place de la Mairie avec déguisement de Père Noël et casque

Balade contée : départ 17h30 Place de la Mairie.

Restauration à partir de 19h30 (reservation obligatoire :06.82.99.98.49)

Karaoké

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-10T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ormes, Vienne Autres Lieu La Bergerie Adresse 7 route nationale 86220 Les Ormes Ville Les Ormes lieuville La Bergerie Les Ormes Departement Vienne

La Bergerie Les Ormes Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ormes/

Marché de Noël à la Bergerie La Bergerie 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël à la Bergerie La Bergerie La Bergerie 10 décembre 2022 La Bergerie Les Ormes Les Ormes

Les Ormes Vienne