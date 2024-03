La Bergerie du Logis Sauzelles, mardi 6 août 2024.

La Bergerie du Logis Sauzelles Indre

Vendredi

Découvrez la passion d’un éleveur pour ses brebis sur son exploitation de 10 ha entre les prairies, les arbres et l’élevage…

François Pailler élève des brebis de race Berrichonne de l’Indre et Rouge de l’Ouest avec passion sur une petite exploitation de 10 ha. Il nous présentera ses brebis et son système agricole orienté sur agroforesterie, c’est-à-dire qu’il associe dans son exploitation arbres, prairies et élevage. Une petite reconnaissance d’arbres complètera la visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:00:00

fin : 2024-08-06

3 Rue du Château

Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

L’événement La Bergerie du Logis Sauzelles a été mis à jour le 2024-03-14 par Destination Brenne