Arles Bouches-du-Rhône Sortez votre plus beau déguisement ! La bergerie de Méjanes organise un concours pour les enfants. Le vainqueur gagnera une balade à poney ! Le samedi 5 mars, la bergerie de Méjanes fête Carnaval lemejanes@orange.fr +33 4 90 97 10 51 http://www.mejanes-camargue.fr/gastronomie Sortez votre plus beau déguisement ! La bergerie de Méjanes organise un concours pour les enfants. Le vainqueur gagnera une balade à poney ! Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles

