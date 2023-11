LES POINTILLES EN CONCERT La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La ferte-saint-aubin

Loiret LES POINTILLES EN CONCERT La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin, 25 novembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin. LES POINTILLES EN CONCERT Samedi 25 novembre, 20h00 La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin Entrée et participation libres « LES POINTILLES » trio 100% fertésien a le plaisir de vous informer de leur prochain concert.

Nos apparitions publiques sont rares ! Une nouvelle occasion vous est proposée samedi 25/11/2023 à la Bergerie de la Petite Ferme (400 route d’Orléans à La Ferté Saint Aubin). Au programme nos incontournables reprises d’Alain Bashung, mais pas que …. il y aura aussi des surprises. Pour en savoir plus, rendez-vous à la Petite Ferme.

L’entrée sera libre … mais il y aura un « chapeau » (la participation est libre, merci d’avance).

A l’issue du concert le public pourra échanger avec les musiciens autour du verre de l’amitié préparé par la troupe des « ARTS SCENIQUES« .

Réservation conseillée auprès de :

Christian Gac au 06 13 50 19 85 ou Dominique De Vial au 06 14 19 17 29

ou par mél à lespointilles2laferte@gmail.com.

site web : lespointilles.wixsite.com/accueil La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin 440 route d’Orléans, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « lespointilles2laferte@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0613501985 »}] [{« link »: « mailto:lespointilles2laferte@gmail.com »}, {« link »: « https://lespointilles.wixsite.com/accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00 BASHUNG COHEN POINTILLES Les Pointillés Détails Catégories d’Évènement: La ferte-saint-aubin, Loiret Autres Lieu La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin Adresse 440 route d'Orléans, La Ferté-Saint-Aubin Ville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret Age min 9 Age max 99 Lieu Ville La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin latitude longitude 47.730288;1.937982

La Bergerie de la Petite Ferme, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/