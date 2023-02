Carte Blanche à L’ART’elier à Sainte-Suzanne (Mayenne) La Bergerie cour du Château de Sainte-Suzanne, 1 avril 2023, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

L’ART’elier, association de professionnels des Métiers d’Art, vous invite à venir découvrir ses univers et ses métiers, (démonstrations et présences des artisans d’art). handicap moteur,handicap psychique mi;pi

Sainte-Suzanne – 53270 Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, l’association de professionnels des Métiers d’Art ”L’ART’elier” organise une manifestation sur le thème ”Sublimer le quotidien’‘.

Cet évènement se tiendra à Sainte-Suzanne (labellisée ”Petite Cité de Caractère”, ”Plus Beau Village de France”, et haut lieu patrimonial), à La Bergerie dans la cour du Château mise à disposition par le conseil départemental de la Mayenne.

Pendant ces deux journées ouvertes à toutes et tous, des Artisans d’Art locaux seront présents pour des démonstrations et vous feront découvrir, comprendre et apprécier leurs savoir-faire.

Ce moment et ce lieu privilégiés permettent aux artisans d’art d’exposer et de mettre en valeur leurs pièces uniques et leurs dernières créations.

C’est aussi pour l’association la réouverture annuelle de l’Espace Métiers d’Art ”L’ART’elier” ouvert d’avril à décembre, place Hubert II de Beaumont au coeur de la cité médiévale.



