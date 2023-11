PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA BERGERIE La Bergerie Bellevigne-en-Layon, 25 novembre 2023, Bellevigne-en-Layon.

Bellevigne-en-Layon,Maine-et-Loire

Le temps d’un weekend, venez découvrir le Domaine de la Bergerie et ses vins !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

La Bergerie

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover Domaine de la Bergerie and its wines over the weekend!

Venga a descubrir el Domaine de la Bergerie y sus vinos durante el fin de semana

Entdecken Sie ein Wochenende lang die Domaine de la Bergerie und ihre Weine!

