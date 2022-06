La Benfeldoise Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

La Benfeldoise Benfeld, 26 juin 2022, Benfeld.

rue du Général de Gaulle Benfeld Bas-Rhin

2022-06-26 10:45:00 – 2022-06-26 Benfeld

Bas-Rhin Le parcours de 5km (course ou marche) pour soutenir la lutte contre le cancer.

L’épreuve est également accessible à partir de 14 ans.

Le top départ est donné le dimanche 26 juin à 11h, rue du Général de Gaulle à Benfeld.

Profitez-en pour vous inscrire en famille !

Rendez-vous sur sporkrono.fr

Tarif : 10 €

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

