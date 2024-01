HENRY MOODIE La Bellevilloise Paris, 14 mars 2024, Paris.

Découvert par le grand public grâce à ses reprises postées sur Tiktok, Henry Moodie amasse plus de 5 millions d’abonnés sur cette dernière et devient l’artiste britannique émergent le plus suivi et le plus prometteur de la plateforme. Le chemin vers son premier album, produit et enregistré depuis sa chambre, continue de se créer : après les succès viraux de “you were there for me” et “drunk text”, il a plus récemment dévoilé “pick up the phone” pour transmettre le message que chaque mauvais jour est nécessaire pour apprécier les bons, et que tout finit par s’arranger. Avec une plume maitrisée, Henry Moodie se place comme porte-parole des émotions de la gen z, et tirera toujours ses fans vers le haut : ce que le prochain single “closure” devrait encore faire à merveille !Après des tournées en première partie de The Vamps, Mimi Webb ou encore Lauren Spencer Smith, Henry Moodie sera de retour à Paris le 14 mars à La Bellevilloise !

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

La Bellevilloise 19-21, RUE BOYER 75020 Paris 75