MICK JENKINS La Bellevilloise Paris, 26 février 2024, Paris.

Mick Jenkins s’est fait connaître grâce à ses albums de jazz à travers lesquels il sonde avec force le subconscient collectif où il évoque notamment les pièges du capitalisme. Comme Marvin Gaye l’a fait avant lui dans les années 1970, le rappeur, compositeur-interprète natif de Chicago, à travers ses albums « Pieces of a Man » (2018), et « The Circus » (2020), s’est en priorité adressé à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble de l’Amérique Noire. Son objectif était de réveiller son peuple et de donner un nouveau souffle à l’image de Chicago par des textes qui mettaient davantage en avant les aspects positifs de la ville plutôt que les violences entre communautés.Avec son nouvel album « The Patience », Mick adopte une nouvelle approche qui lui permet d’être plus spontané. « Beaucoup de ces nouvelles chansons ont été créées lorsque j’ai cessé de me concentrer sur un concept et que j’ai écrit spontanément sur le rythme », explique l’artiste. Cette liberté se ressent dans les textes ne cherchant plus à correspondre aux attentes actuelles de la société et n’hésitant pas à dénoncer l’esprit de contradiction des rappeurs de studio qui se vantent d’avoir de l’argent mais refusent de payer la caution pour sortir leurs amis de prison. Mick Jenkins aborde d’autres thèmes comme les bienfaits du cannabis qui sont questionnés par notre société, ou encore sa vision sur notre système qu’il qualifie de « système pyramidal » ne bénéficiant qu’à ceux qui sont au sommet. Dans toutes ses chansons, l’artiste parle d’un sentiment de colère qui finit toujours par s’adoucir. Une chose est sûre avec ce nouvel opus : Mick Jenkins a le sentiment d’être enfin lui-même et que « cette patience commence enfin à porter ses fruits ».En parallèle, il écrit actuellement son nouveau livre qui permettra à ses fans de mieux comprendre la signification des paroles des 25 meilleures chansons de sa carrière.Artiste engagé et spontané, Mick Jenkins réveille le subconscient collectif en abordant avec un rap précis et juste des sujets d’actualité. Il sera en concert à La Bellevilloise le 26 février 2024.

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-26 à 20:00

La Bellevilloise 19-21, RUE BOYER 75020 Paris 75