LA BELLE VIREE A LA SUZE SUR SARTHE La Suze-sur-Sarthe, 23 juillet 2021

Du 21 au 25 juillet 2021, la Belle Virée, le festival d’arts de la rue et d’arts plastiques reprend les routes du Val de Sarthe pour une quatrième édition.

Les élus communautaires ont eu à cœur de maintenir les événements culturels dans un contexte sanitaire contraint certes mais dans un contexte où le public est en attente de moments culturels après des mois d’isolement. Associée aux Baltringos et aux Communes accueillantes, la Communauté de communes du Val de Sarthe a donc décidé de maintenir le festival La Belle Virée. Bien entendu, le festival se tiendra en application d’un protocole sanitaire et les jauges seront limitées à 300 personnes par spectacles.

Avis aux amateurs de spectacles, l’affiche propose du théâtre de rue, des spectacles de contorsionnistes, de la musique, une fanfare, des marionnettes … . La caravane exposition accueille l’artiste Karl Girard. Un cocktail garanti 100% antimorosité.

Cette année il n’y a pas d’espace bar / restauration / pique-nique ni de toilettes sur sites, ce sera pour l’année prochaine !

Dans l’esprit Belle Virée partageons la Culture : je vais à une soirée et laisse ma place à une autre…

Spectacle à la Suze :

– 18h30 : Barraca par la Cie La cerise sur le gâteau / théâtre de rue / Tout public

-21h00 : Monsieur Lepo par la Cie Locomobile / Musique théâtre de rue / Tout public

Pour suivre l’actualité du festival, rendez-vous sur la page Facebook @labellevireeenvaldesarthe et téléchargez la programme complet sur le site internet de la Communauté de Communes du Val de Sarthe www.val-de-sarthe.fr

Une soirée, deux spectacles autour des arts de la rue

