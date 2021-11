Saint-Denis-du-Maine LA BELLE VIE Mayenne, Saint-Denis-du-Maine LES FORGES DE BRAAMS LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine

LES FORGES DE BRAAMS LA BELLE VIE, 27 novembre 2021 21:00, Saint-Denis-du-Maine. LA BELLE VIE.

Samedi 27 novembre, 21h00 LES FORGES DE BRAAMS * Groupe mayennais à forts décibels. Leur punk-rock-colorés comme ils disent va vous scotcher ! Mettez de la couleur dans vos cheveux ça va décoiffer ! https://www.facebook.com/LesForgesdeBraams/ https://lesforgesdebraams-16.webself.net/ *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

*

Repas sur place, réservation recommandée LA BELLE VIE 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine Saint-Denis-du-Maine 53170 La Promenade Mayenne Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-du-Maine Autres Lieu LA BELLE VIE Adresse 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine Ville Saint-Denis-du-Maine lieuville LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine