Vendredi 26 novembre, 21h00 ADONE IPY * Quator mayennais proposant de la belle chanson française issue de leurs propres compositions.2 albums à leur actif ! Digne de l’univers d’Higelin ! Répertoire folk rock. https://www.facebook.com/Adoneipy/ https://www.instagram.com/adoneipy/?hl=fr *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h30

Repas sur place, réservation recommandée LA BELLE VIE 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine Saint-Denis-du-Maine

