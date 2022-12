La Belle Saison, Festival des Arts de la rue Mortagne-au-Perche, 30 juin 2023, Mortagne-au-Perche .

La Belle Saison, Festival des Arts de la rue

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

2023-06-30 – 2023-07-02

Mortagne-au-Perche

Orne

Pour cette troisième édition de La Belle Saison, Le Carré du Perche – la Communauté de Commune du Pays de Mortagne au Perche sont heureux de vous offrir un week-end des Arts de la Rue, de spectacles et d’humour.

Nous vous proposons de découvrir 4 spectacles, 4 compagnies à Mortagne et en Pays de Mortagne au Perche.

Profitez en famille de cet événement gratuit et ouvert à tous. Sortez et laissez vous surprendre !

Cette programmation à l’air libre du Carré du Perche a pour unique souhait de vous divertir, de vous embarquer dans une folle aventure au coin de la rue !

Prenez place à votre fenêtre, sur un banc, à la terrasse d’un café, sur un coin de pelouse. Ici le spectacle commence !

Programmation en cours d’élaboration mais on peut dès à présent vous dire que nous recevrons la compagnie Joe Sature et leur nouvelle création « 4 fois rien » mais si drôle, Arti avec son spectacle « L’Être recommandé » qui mettra de la couleur, des rires et des émotions dans vos vies et aussi Lejo, marionnettiste à mains nues pour les plus petits et un peu plus grands. Pour le reste, chut c’est encore un secret !

dernière mise à jour : 2023-04-23 par