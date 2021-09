Albert Escalier du rire Albert, Somme La Belle Mère Escalier du rire Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

La Belle Mère Escalier du rire, 15 octobre 2021, Albert. La Belle Mère

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Escalier du rire

Vous avez du mal avec votre Belle Mère et bien après ça vous allez l’adorer ! Égoïste, lâche, pratiquant le chantage sans mesure elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique, le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive…

17€ (TR 15€)

Un one-woman-show d’Isabelle Party Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:00:00;2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:00:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albert, Somme Autres Lieu Escalier du rire Adresse Rue de Birmingham, Albert Ville Albert lieuville Escalier du rire Albert