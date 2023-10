AySay présente « KÖY » La Belle Maison Bagnolet, 10 octobre 2023, Bagnolet.

AySay est composé de :

– Chant, saz : Luna Ersahin

– Guitare électrique : Carl West Hosbond

– Percussions, batterie : Aske Døssing Bendixen

La voix de Luna Ersahin (chant, saz) raconte l’histoire d’une personne à part entière dans un monde composite. En turc, en danois et en kurde, elle crée un univers fascinant dans AySay avec Aske Døssing Bendixen (percussions, batterie) et Carl West Hosbond (guitare électrique). C’est dans la tension entre les traditions musicales d’Anatolie, les instruments joués à la main et les productions électroniques que naît l’expression unique d’AySay.

L’album :

Le vendredi 13 octobre, le deuxième album d’AySay, « KÖY », sortira en digital puis en CD et vinyle le 12 janvier 2024. Avec ses productions aux accents pop et ses éléments de psycho-rock anatolien, l’album crée un univers où le danois, le turc et le kurde s’entremêlent harmonieusement, et où les chansons folkloriques retrouvent une nouvelle vie.

« KÖY » se traduit par « village » en turc, et avec ce seul mot, le nouvel album d’AySay résume une exploration de l’identité, de l’appartenance et des communautés.

Le groupe :

Pour l’auditeur actif, la musique d’AySay est colorée, entremêlée et surprenante. Pour l’auditeur dansant, la musique sera passionnante, groovy et entraînante. Et pour ceux qui utilisent la musique pour un voyage intérieur, la voix et les paroles de Luna montreront de la profondeur, de l’honnêteté et de l’espoir.

Si Altin Gün, AURORA et Eivør s’asseyaient et écrivaient une chanson ensemble, ce serait le son d’AySay.

Le deuxième concert d’AySay a eu lieu lors de la cérémonie d’ouverture de la capitale européenne de la culture Aarhus 2017. Accompagné par les orchestres de jazz et symphonique d’Aarhus, et avec 70 000 personnes dans le public, cet événement unique illustre parfaitement la capacité du trio à transmettre des thèmes humains essentiels et à toucher un large public, en cherchant toujours à faire un pas de plus vers une société qui s’appuie sur ses nombreuses différences. Depuis cette soirée, AySay a notamment joué au Roskilde Festival, au Heartland Festival et au Tønder Festival au Danemark ainsi que dans des festivals à l’étranger tels que Sinsal (Espagne), Arctic Sounds (Groenland) et Les Escales (France), y compris une tournée d’été au Canada. En novembre 2022, AySay s’est rendu au Canada, où ils se sont notamment produit au Mundial de Montréal. Plus récemment, ils ont remporté trois DMA Roots Awards. Le premier album du groupe, « Su Akar », acclamé par la critique, est sorti à l’automne 2021 et sera suivi de l’album « KÖY » en octobre 2023.

