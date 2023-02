La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu (Paris) LUCERNAIRE – THEATRE NOIR, 8 février 2023, PARIS.

La belle lisse poire du Prince de Motordu Reprise succès !D'après l'œuvre de PEF © Editions Gallimard JeunesseAdaptation et mise en scène Pauline Marey-SemperAvec Pauline Marey-Semper ou Irene Voyatzis et Jules Cellier ou Tullio Cipriano ou Martin Van EeckhoudtCréation musicale : Édouard Demanche A partir de 4 ansDurée 50 mn Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Un jour, la princesse Dézécolle, une drôle d'institutrice, croise son chemin et l'invite à détordre les mots… C'est dans une atmosphère pleine d'humour et de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de chacun. Malice et éclats de rires garantis ! Une adaptation fidèle et pleine d'humour du classique de la littérature enfantine de Pef !Spectacle éligible aux Molières 2023. La presse en parle : Une mise en scène colorée, expressive et comique. MIDI LIBREDrôle et poétique.CITIZEN KIDBurlesque et joyeuse, la mise en scène fourmille de trouvailles visuelles. DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE Merci d'arriver 20 minutes minimum avant le début du spectacle.Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

D’après l’œuvre de PEF © Editions Gallimard Jeunesse

Adaptation et mise en scène Pauline Marey-Semper

Avec Pauline Marey-Semper ou Irene Voyatzis et Jules Cellier ou Tullio Cipriano ou Martin Van Eeckhoudt

Création musicale : Édouard Demanche

A partir de 4 ans



Durée 50 mn

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Un jour, la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots… C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de chacun. Malice et éclats de rires garantis !

Une adaptation fidèle et pleine d’humour du classique de la littérature enfantine de Pef !

Spectacle éligible aux Molières 2023.

La presse en parle :

Une mise en scène colorée, expressive et comique. MIDI LIBRE

Drôle et poétique.CITIZEN KID

Burlesque et joyeuse, la mise en scène fourmille de trouvailles visuelles. DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE

Merci d’arriver 20 minutes minimum avant le début du spectacle.

Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

