La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu, de retour au théâtre du Lucernaire ! Théâtre Le Lucernaire Paris, mercredi 27 mars 2024.

Du mercredi 27 mars 2024 au dimanche 16 juin 2024 :

dimanche

de 11h00 à 11h50

mercredi, samedi

de 15h00 à 15h50

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

Une adaptation fidèle et pleine d’humour du classique de la littérature enfantine de Pef !

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Un jour, la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots… C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de chacun. Malice et éclats de rires garantis !

Pendant les vacances scolaires du mardi au samedi à 15h, dimanche à 11h.

Ce spectacle a déjà joué au Lucernaire du 2 février au 19 juin 2022 et du 18 janvier au 9 avril 2023.

« Une mise en scène colorée, expressive et comique. » – Midi Libre

« Drôle et poétique. » – Citizen Kid

« Burlesque et joyeuse, la mise en scène fourmille de trouvailles visuelles. » – Dernières nouvelles d’Alsace

« Le décor est ingénieux, les rires fusent, et les enfants ne manquent pas de participer à ce joyeux bazar. » – Au Balcon

Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006

