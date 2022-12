La belle lisse poire du prince de Motordu au théâtre du Lucernaire Théâtre du Lucernaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mercredi 18 janvier 2023 au dimanche 09 avril 2023

. payant 12 à 15 euros Une adaptation fidèle et pleine d’humour du classique de la littérature enfantine de Pef ! A partir de 4 ans. Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la salle à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Un jour, la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots… C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de chacun. Malice et éclats de rires garantis ! Théâtre du Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/la-belle-lisse-poire-de-prince-de-motordu/ https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/la-belle-lisse-poire-du-prince-de-motordu

