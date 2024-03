LA BELLE & LA BETE CHATEAU DU PLESSIS-BOURRE Ecuille, samedi 4 mai 2024.

CHÂTEAU DU PLESSIS-BOURRÉ -LA BELLE & LA BETE Billet horodaté,Du 04 mai au 04 juin 2024,Vendredi : 19h00 & 21h00 ;Samedi : 10h00 ; 12h00 ; 15h30 & 19h00 ;Dimanche : 10h00 ; 12h00 ; 15h30 & 19h00 ;20 mai 2024 : 10h00 ; 12h00 ; 15h30 & 19h00.Avec déjà plus de 120 000 spectateurs, le spectacle de La Belle et la Bête revient cette année au Château du Plessis-Bourré !Vivez une incroyable aventure immersive d’une heure avec la Belle et la Bête !Tout au long d’un parcours-spectacle, découvrez en une quinzaine de scénographies, la fabuleuse histoire d’amour entre la Belle et la Bête.De scène en scène, plus d’une centaine d’acteurs vous font remonter le temps et vivre ce conte.Costumes, décors, musiques, accessoires, vous êtes en immersion complète dans l’histoire, comme sur un plateau de cinéma !Découvrez les différents châteaux de la tournée comme vous ne les avez jamais vu : sous-sols, communs, recoins secrets… ! Un parcours spectacle :Laissez-vous guider au cours d’un parcours d’une heure qui vous fait découvrir les grandes salles de réception ainsi que les recoins les plus secrets du château.Une proximité avec les acteurs :Dans chacune des scènes, vivez l’intrigue au plus proche des comédiens, émerveillez-vous avec Belle, découvrez le mystérieux visage de la Bête, et virevoltez avec les danseurs du bal.Plus de 100 figurants en costumes :Découvrez une centaine de figurants et d’acteurs au fil des scènes : cuisiniers, danseurs… ainsi que des costumes plus magiques les uns que les autres.Des décors de cinéma :Comme sur un plateau de cinéma, vivez une immersion totale dans le château de la Bête : table de dîner somptueuse, garde-robe magique, salle du trône…

Tarif : 11.99 – 11.99 euros.

Début : 2024-05-04 à 10:00

Réservez votre billet ici

CHATEAU DU PLESSIS-BOURRE CHATEAU DU PLESSIS BOURRE 49460 Ecuille 49