La Belle Humeur Cinémathèque, 11 septembre 2021, Toulouse.

La Belle Humeur

Cinémathèque, le samedi 11 septembre à 16:15

### La Zampa [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) En 2019, l’Usine propose à La Zampa un laboratoire de recherche franco-japonais. La compagnie s’envole alors vers le Japon pour une résidence avec Monochrome Circus, une équipe de Kyoto. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent pour une seconde session à l’Usine. De cette expérience est née La Belle Humeur, la nouvelle création des chorégraphes Magali Milian et Romuald Luydlin. _« Nous sommes nuit »_. Tel est le point de départ de La Zampa : tenter d’incarner cet espace-temps qui attire autant qu’il repousse. Les cinq danseur·ses revêtent la nuit comme une seconde peau : les mouvements et les respirations transforment leurs corps. Associée à cette écriture, la création sonore nous déplace entre silence et secousse, désordre et repos. ### Plus d’infos [Site de L’Usine ](https://www.lusine.net/saison/la-belle-humeur-la-zampa-tf/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 11 septembre à 16h15 * Durée : 1h * À partir de 12 ans * Cour de la Cinémathèque

Gratuit sur réservation

Culture

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



