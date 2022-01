LA BELLE HUMEUR Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez EUR 5 22 La Zampa La nuit pourrait se penser comme le motif d’un interrègne, une transition qui dilate le temps, labile, qui sépare et joint deux journées, deux ères, deux mondes et rend le regard incertain. C’est ici que la Belle Humeur commence…

Le travail de La Zampa se caractérise par une réflexion menée autour de la résistance du corps comme modalité de son existence. Danse – Le Kiasma accueille Montpellier Danse Pass sanitaire obligatoire

Castelnau-le-Lez

