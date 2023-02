La belle histoire du mouton et de l’orchidée / Balade naturaliste Lalbenque Lalbenque Catégories d’Évènement: Lalbenque

Lot Lalbenque Au coeur du Quercy Blanc, depuis la nuit des temps, des éleveurs font parcourir leurs brebis sur des pelouses naturelles

rases qui couvent des sols squelettiques. Ils favorisent ainsi une étonnante diversité floristique. Au travers d’une balade

matinale, les chargées de mission Natura 2000 du Parc vous accompagneront dans la découverte de cet habitat du site

Natura 2000 du Quercy Blanc ; ses orchidées et bien d’autres de ses hôtes sauvages. Cela sera l’occasion d’échanger sur la gestion pastorale de ces milieux, sur les actions de conservation engagées et sur le tout nouvel observatoire citoyen des pelouses sèches lancé par le Parc. Prévoir des chaussures de randonnée, possibilité de pique-niquer sur place après la balade.

