La Belle-Hélène – Les Nuits d’Été Orchestre National de Lille, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lille.

La Belle-Hélène – Les Nuits d’Été

du mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet à Orchestre National de Lille

Le célèbre opéra-bouff­e d’O­ffenbach revisité ! L’histoire est connue : Vénus a promis à Pâris, fils du roi de Troie, l’amour de la plus belle femme du monde : Hélène ! Mais voilà, Hélène est déjà mariée au roi de Sparte. Cette intervention divine risque d’avoir de fâcheuses conséquences. Cela n’empêche pas Pâris de venir à Sparte dans l’espoir de séduire la belle Hélène, entourée de rois, d’augures et de filles de joies… D’une folle inventivité musicale et vocale, l’oeuvre cache aussi de précieux moments de poésie et de délicatesse qui en font un cocktail unique en son genre. Pour rendre hommage à l’impertinence d’Offenbach, Lionel Rougerie a choisi de réécrire partiellement le livret, faisant notamment intervenir Vénus, la savoureuse mais dangereuse déesse de l’amour et des plaisirs. Cette Belle Hélène reprend donc l’essentiel de l’oeuvre originale, tout en s’offrant quelques libertés et en promettant quelques surprises… Un spectacle festif et décalé, empruntant au théâtre, à l’opéra et au concert, pour une fin de saison haute en couleurs ! OFFENBACH / ROUGERIE La Belle Hélène [Création] Alexandre Bloch Direction Lionel Rougerie Livret & mise en scène Gaëlle Arquez Hélène Cyrille Dubois Pâris Éric Huchet Ménélas Aliénor Feix Oreste Marc Barrard Agamemnon Philippe Ermelier Calchas Raphaël Brémard Achille Sahy Ratia Ajax I Florent Karrer Ajax II Marie Lenormand Bacchis Camille Poul Léæna Pauline Texier Parthénis Léna Dangréaux Vénus Chœur de Chambre Septentrion Orchestre National de Lille Saïd Abitar Illustrations et scénographie Fabrice Ollivier Lumières

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T20:00:00 2021-07-07T22:00:00;2021-07-08T20:00:00 2021-07-08T22:00:00;2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T22:00:00