« LA BELLE ÉVASION EN CRU LA LIVINIÈRE » La Livinière, 5 août 2022, La Livinière.

« LA BELLE ÉVASION EN CRU LA LIVINIÈRE » La Livinière

2022-08-05 – 2022-08-06

La Livinière Hérault La Livinière

15 caves et domaines situés à Félines Minervois, La Livinière, Siran, Cesseras et Azillanet, vous ouvrent leurs portes autour d’un jeu de découverte de l’appellation à partager entre amis ou en famille. Epreuves, indices et dégustations ponctueront votre escapade sur ce joli terroir de piémont situé sur les contreforts de la Montagne Noire, au cœur du Minervois, pour percer le mystère de la légende du cru La Livinière et tentez de gagner un joli lot de bouteilles !

Les conditions de participation sur www.cru-la-liviniere.com

