La Belle Étoile : un lieu fertile à Saintes pour une vie riche en partage et en échanges La Belle Étoile, une maison fertile Saintes, 15 septembre 2023, Saintes.

La Belle Étoile : un lieu fertile à Saintes pour une vie riche en partage et en échanges 15 – 17 septembre La Belle Étoile, une maison fertile Gratuit. Entrée libre. Consommations au salon de thé.

La Belle Étoile, située au cœur du quartier historique de Saint-Eutrope à Saintes, est un lieu vibrant de vie, de partage, d’échanges et de convivialité, dont les contours se dessinent au fil du temps avec tous les curieux qui osent franchir sa porte. Cette élégante maison de maître du XVIIIe siècle, créée en 2020, abrite une multitude d’activités, fusionnant le tourisme, la culture, l’artisanat local, la créativité, le bien-être et le jardinage. Depuis 2022, le SAS (Service d’Accompagnement Social) chantier d’insertion sociale saintais s’attèle à la restauration d’éléments historiques dans le jardin, rendant ainsi le lieu accessible au public.

Aujourd’hui, la rencontre avec l’artiste charentais cultivé et sauvage, Cédric Tissot Renaud, permet à l’association « Les Ambassadeurs de La Belle Étoile » d’imaginer un aménagement résilient pour le jardin pédagogique. Ce projet comprend la fabrication de toilettes sèches, de structures d’ombrage en saule, la plantation d’une sauleraie, la mise en place d’une pompe solaire pour le puits, ainsi que la création d’un four solaire. Suivez le fil de ce projet passionnant et découvrez : « Seul le saule sait… Etoilé ! ».

La Belle Étoile, une maison fertile 20 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Eutrope Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 95 96 59 http://www.belle-etoile-saintes.com https://www.facebook.com/La-Belle-Etoile-une-maison-fertile-%C3%A0-Saintes-103358941467430 Une maison de maître du XVIIIe siècle ouverte au croisement des pratiques du vivre-ensemble : un lieu de vie, de partage, d’échange et de convivialité ouvert à tous, au confluent du tourisme, de la culture, de l’artisanat, du bien-être, du jardin et du circuit-court. Parking devant et derrière la basilique Saint-Eutrope.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Laurence Dune