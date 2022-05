La Belle et le Loup – Conte musical Onet-le-Château Onet-le-Château Onet-le-ChâteauOnet-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Onet-le-Château Aveyron 25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron EUR Onet-le-Château Plongez dans l'univers féérique de « La Belle et le Loup » un conte musical librement inspiré de « La Belle et le la Bête » ! Ce projet pédagogique et artistique inédit convie 45 jeunes de 9 à 15 ans à monter sur scène auprès de chanteurs et musiciens professionnels. Dans cette fable écologique, les allégories de l'Homme et de la Nature invitent les spectateurs à réinventer notre rapport au monde. Le choeur d'enfants (choeur de la forêt) y joue un rôle essentiel ! Une musique actuelle où les sonorités classiques se mêlent à d'autres plus contemporaines dans une ambiance poétique et colorée ! Infos et réservations Durée : 1h10 Tarifs : 15 € (plein) – 10 € (réduit) – 5 € (- de 18 ans) Réservations : www.sylvanes.com 05 65 98 20 20 Musique de Cécile Veyrat sur un texte de Marie-Chloé Pujol-Mohatta Mise en scène de Silva Ricard Direction artistique Michel Wolkowitsky UN CONTE MUSICAL JEUNE PUBLIC – OPÉRA POP AVEC CHŒUR D'ENFANTS contact@la-baleine.eu +33 5 65 77 68 00 http://www.la-baleine.eu/

