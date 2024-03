LA BELLE ET LE BETE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, dimanche 31 mars 2024.

Il était une fois la Belle et le Bête, une autre facette du célèbre conte qui vous apprend à voir au delà des apparences.Elle est espiègle et bonne vivante, il est maladroit et sensible. Une rencontre improbable qui promet des étincelles de rire pour toute la famille !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 15:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31