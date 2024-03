LA BELLE ET LE BETE COMEDIE DE BESANCON Besancon, samedi 11 mai 2024.

Il était une fois la Belle et le Bête, une autre facette du célèbre conte qui vous apprend à voir au delà des apparences.Elle est espiègle et bonne vivante, il est maladroit et sensible. Une rencontre improbable qui promet des étincelles de rire pour toute la famille !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 15:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25