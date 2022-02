La Belle et la Bête Théâtre Darius Milhaud, 23 février 2022, Paris.

Une belle, une bête, une dizaine de personnages, seulement deux acteurs, et le merveilleux conte de « La Belle et la Bête » prend vie devant vos yeux…

Belle vit avec son père, ses frères et ses méchantes sœurs. Un jour, il se retrouve ruiné. La famille est alors contrainte de mener une vie de grande pauvreté et de quitter la ville pour s’installer dans « une toute petite maison de campagne bien loin de la ville ». Un jour, le père reçoit une nouvelle pour ses affaires. Avant de partir, Belle lui demande de lui rapporter une rose. Mais il se perdra et découvrira un château de conte de fées dont l’occupant est loin d’être un prince charmant.

À travers cette histoire d’amour, ce conte extraordinaire fait tomber les préjugés. Deux êtres tombent amoureux ; non pas de leurs apparences mais grâce à la pureté de leur âme. Il nous transmet aussi des valeurs indispensables à chacun que sont la transparence, la générosité, la bonté, la fidélité, la noblesse du cœur et la dimension de sacrifice.

Deux acteurs donnent vie à une dizaine de personnages qui traverseront des moments de bonheur mais aussi des moments plus sombres. Accompagnés parfois d’une guitare et de chant, Florence Gaussen et David Mallet ont adapté ce texte de façon ludique, presqu’à la manière d’une bande dessinée. Une histoire universelle qui parlera autant aux petits qu’aux plus grands !

Auteurs : Florence Gaussen, David Mallet (Adaptation d’après le conte de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve)

Interprètes : Florence Gaussen, David Mallet

Genre : théâtre-conte-comédie

Jeune public de 6 à 99 ans

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019

Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19

