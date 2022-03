La Belle et la Bête Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

La Belle et la Bête Marseille 7e Arrondissement, 6 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement. La Belle et la Bête Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-04-06 – 2022-04-06 Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Parce qu’elle s’est sacrifiée pour sauver son père, Belle se retrouve dans un château où vit un être mi-homme mi-bête. Contre toute attente, La Bête la laisse vivre à ses côtés… Conte initiatique, où l’héroïne est confrontée à des épreuves qui lui permettent d’accéder à l’indépendance et à l’amour. Conte de la rédemption, où La Bête, de par sa bonté, se révèle en prince charmant. La rencontre de ces deux-là est un évènement, un avènement même de l’altérité, un éloge de l’amour bâti sur l’expérience de la différence.



Une histoire aux nombreuses adaptations, la nôtre puise dans cette multiplicité, sans oublier ni la poésie de Cocteau, ni l’humour de Walt Disney, faisant ainsi plusieurs clins d’œil au cinéma.



D’après Apulée, Mme de Villeneuve et Mme Leprince de Beaumont

Mise en scène : Jean-Noël Lefèvre

Avec Jonathan Bidot, Virgile Coignard et Laurène Fardeau



À partir de 4 ans

