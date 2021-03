GUYANCOURT La Batterie Guyancourt LA BELLE ET LA BÊTE La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

LA BELLE ET LA BÊTE La Batterie, 4 mai 2021-4 mai 2021, GUYANCOURT. LA BELLE ET LA BÊTE

La Batterie, le mardi 4 mai à 20:30

Hautbois, flûte, violoncelle et accordéon accompagnent à merveille ce conte mythique qui invite à déceler la véritable beauté au-delà des apparences. Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d’un terrible monstre. Mais contre toute attente, la Bête épargne Belle… Mis en musique par Diane Baysang et Frédéric Unterfinger, le conte de Madame Leprince de Beaumont, dévoile tantôt les sentiments de peur, d’espoir et d’amour qu’éprouvent les personnages. Il glorifie la beauté intérieure, qui peut se cacher derrière un physique ingrat, et la valeur de celles et ceux qui vivent avec le cœur, car « l’essentiel est invisible pour les yeux ». ▬▬▬▬▬▬ Durée 45 minutes · A partir de 6 ans En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt · Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine Ouvertures des portes 30 minutes avant le début du concert Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,75€

LA BELLE ET LA BÊTE La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-04T20:30:00 2021-05-04T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu La Batterie Adresse 1 Rue de la Redoute Ville GUYANCOURT