La Belle et la Bête de Jean Cocteau Cinéma Ermitage, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 20:30

Un marchand ruiné s’égare en forêt et découvre un mystérieux château dont le propriétaire se révèle mi-homme mi-bête. L’une de ses filles, Belle, accepte d’aller vivre chez la Bête pour sauver son père. Dans l’univers tour à tour réaliste et fantastique créé par Cocteau, Jean Marais incarne la Bête et la beauté cachée de l’animalité. Le film entier accorde par ailleurs une place importante aux animaux en tout genre, réels ou irréels. Avec Josette Day, Jean Marais, Michel Auclair, Mila Parély, Nane Germon _La Belle et la Bête_, Jean Cocteau, 1946 © SND **précédé de** L’Oiseau de nuit de Marie Losier ——————————– Marie Losier fait le portrait onirique de Fernando Santos, alias Deborah Krystal, étincelante et poétique figure travestie de la nuit lisboète. Au coeur de tableaux vivants peuplés d’espèces fantasmées (un groupe de sirènes, une femme-oiseau, une femme-lionne et une femme-serpent), les métamorphoses se succèdent et revisitent les mythes fondateurs, entre carnaval et conte de fées. Portugal / 2015 / Expérimental / 20′

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



