Halle de Milly la Forêt, le samedi 17 juillet à 22:15

PROJECTION EN PLEIN AIR En lien avec le Maison Cocteau, la Région Île-de-France organise des projections de films en plein air, sous la Halle de Milly-la-Forêt. Synopsis: Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses journées plongée dans la lecture et qui repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père, Belle accepte d’être retenue prisonnière à sa place… dans le cadre de l’opération mon été ma région Halle de Milly la Forêt Place du marché, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T22:15:00 2021-07-17T23:45:00

