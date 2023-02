LA BELLE ET LA BETE (3-10 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

LA BELLE ET LA BETE (3-10 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS, 11 mars 2023, AVIGNON. LA BELLE ET LA BETE (3-10 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-03-12 (2023-03-11 au ) 15:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Un marchand sur la route du commerce se perd en forêt. Apercevant un mystérieux château, il s’y rend pour y passer la nuit. Personne… Le lendemain matin, il cueille une rose du jardin pour Belle, sa fille. La Bête, propriétaire du château, apparait et le condamne à mort. Belle décide, de son plein gré, de prendre la place de son père. Que va t-il se passer ? Un conte célèbre adapté pour un jeune public, avec beaucoup d’humour, une marionnette, de la magie, un comédien et une comédienne énergiques ! Les ingrédients pour passer un excellent moment avec toute la famille. Votre billet est ici MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse Un marchand sur la route du commerce se perd en forêt. Apercevant un mystérieux château, il s’y rend pour y passer la nuit. Personne… Le lendemain matin, il cueille une rose du jardin pour Belle, sa fille. La Bête, propriétaire du château, apparait et le condamne à mort. Belle décide, de son plein gré, de prendre la place de son père.

Que va t-il se passer ? Un conte célèbre adapté pour un jeune public, avec beaucoup d’humour, une marionnette, de la magie, un comédien et une comédienne énergiques ! Les ingrédients pour passer un excellent moment avec toute la famille. . EUR10.0 10.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu MARELLE DES TEINTURIERS Adresse 84 rue bonneterie Ville AVIGNON Tarif 10.0-10.0 lieuville MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON Departement Vaucluse

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

LA BELLE ET LA BETE (3-10 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS 2023-03-11 was last modified: by LA BELLE ET LA BETE (3-10 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS MARELLE DES TEINTURIERS 11 mars 2023 MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON

AVIGNON Vaucluse